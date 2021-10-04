Pandora Papers: в Кремле заявили, что не будут проверять информацию об офшорах окружения Путина, потому что «не увидели доказательств»

В Кремле сообщили, что не будут проверять данные об офшорах окружения президента России Владимира Путина из расследования Pandora Papers.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.

Он отметил, что там не увидели реальных доказательств и не считают их причиной для проверок.

«Мы не увидели скрытых богатств. Пока ничего особенного мы не увидели. Единственное, что действительно бросается в глаза, так это демонстрация того, какое государство имеет самые большые лакуны — это США. Пока речь идет просто о каких-то таких утверждениях, которые непонятно на чем основываются. Это, конечно, не повод для проверок», — заявил Песков.

Российский телеканал «Дождь» также проанализировал, как Pandora Papers освещали провластные СМИ. Информационные агентства РИА Новости и ТАСС преимущественно написали об офшорах иностранных лидеров, а особенно — президента Украины Владимира Зеленского. Зато о россиянах в этой утечке агентства почти не писали — только РИА Новости подало комментарий гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста.

То же касается и других сайтов, которые в основном публиковали новости только о самом факте появления Pandora Papers. Зато российские телеканалы полностью проигнорировали эту тему.

В расследовании Pandora Papers обнародована информация о том, что гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст через офшоры имеет долю в компании, которая в Москве получила государственные средства на снос кинотеатров. Также там фигурируют и глава администрации президента РФ Антон Вайно, зять министра иностранных дел России Сергея Лаврова, семья главы «Ростеха» Сергея Чемезова и Светлана Кривоногих, которую называют близкой подругой Путина, а ее дочь Елизавета «феноменально похожа» на российского президента.