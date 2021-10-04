Pandora Papers: у Кремлі заявили, що не перевірятимуть інформацію про офшори оточення Путіна, бо «не побачили доказів»

У Кремлі повідомили, що не будуть перевіряти дані про офшори оточення президента Росії Володимира Путіна з розслідування Pandora Papers.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише РБК.

Він зазначив, що там не побачили реальних доказів і не вважають їх причиною для перевірок.

«Ми не побачили там прихованих багатств. Поки нічого особливого ми не побачили. Єдине, що дійсно впадає в очі, так це демонстрація того, яка держава має найбільші лакуни — це США. Поки йдеться просто про якісь такі твердження, які незрозуміло на чому ґрунтуються. Це, звичайно, не привід для перевірок», — заявив Пєсков.

Російський телеканал «Дождь» також проаналізував, як Pandora Papers висвітлювали провладні ЗМІ. Інформаційні агентства РИА Новости та ТАСС переважно написали про офшори іноземних лідерів, а особливо — президента України Володимира Зеленського. Натомість про росіян у цьому витоку агентства майже не писали — лише РИА Новости подало коментар гендиректора «Первого канала» Костянтина Ернста.

Те саме стосується й інших сайтів, які переважно публікували новини лише про сам факт появи Pandora Papers. Натомість російські телеканали повністю проігнорували цю тему.

У розслідуванні Pandora Papers оприлюднена інформація про те, що гендиректор «Первого канала» Костянтин Ернст через офшори має частку в компанії, яка у Москві отримала державні кошти на знесення кінотеатрів. Також там фігурують і голова адміністрації президента РФ Антон Вайно, зять міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, сім’я очільника «Ростеха» Сергія Чемезова та Світлана Кривоногих, яку називають близькою подругою Путіна, а її дочка Єлизавета «феноменально схожа» на російського президента.