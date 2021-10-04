Pandora Papers: НАПК учтет опубликованную в расследовании информацию при проверке деклараций Зеленского и Баканова

Национальное агентство по предупреждению коррупции проверяет декларации президента Украины Владимира Зеленского и главы Службы безопасности Ивана Баканова, учитывая информацию, изложенную в расследовании Pandora Papers.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков «Радио НВ».

«Проводим полную проверку декларации президента. Во время проверки используем, в частности, данные СМИ, сотрудничаем с журналистами. Так что эта информация также будет учтена», — подчеркнул он.

Также Новиков уточнил, что проверку деклараций Зеленского и Баканова проводят не в связи с опубликованной журналистами информацией, а согласно порядку очередности.

«Первая декларация, которая проверяется в стране, — это декларация президента. Проверка была начата еще в апреле, ее результаты будут опубликованы до 18 октября», — рассказал глава НАПК.

По словам Новикова, первый помощник президента на общественных началах Сергей Шефир не должен подавать декларацию, следовательно, НАПК не может ее проверить.

Отдельно глава Нацагентства объяснил, что если политик или чиновник не внес в декларацию средства на счетах офшорных компаний, то это не является нарушением. Привлечь к ответственности можно только в случае, когда чиновник или политик не задекларировал компании, которые ему принадлежат.

«Сами по себе эти факты, которые имели место в 2012 году, не могут быть основанием для ответственности. Они могут быть основанием, если продолжили существовать на 31 декабря 2020 года и не были отражены в декларации. Существовали они или не существовали — это предмет полной проверки. Действия 2012 года в принципе не могут быть квалифицированы как нарушение в рамках компетенции НАПК», — добавил Новиков и заверил, что пока обращения о необходимости проверки фактов, изложенных в расследовании, в агентство не поступали.