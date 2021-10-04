Украина в расследовании Pandora Papers оказалась лидером по количеству фигурантов

Украина в расследовании Pandora Papers оказалась мировым лидером по количеству политиков и бизнесменов, которые скрывают свои активы через офшорные компании.
Об этом сообщается в инфографике Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
В документах журналистов о схемах фигурируют 336 политиков — из них 38 украинцев. При чем этот показатель вдвое больше, чем у второго лидера — России (19 фигурантов).
Далее после РФ идут Колумбия, Объединенные Арабские Эмираты и Гондурас — у них по 11 фигурантов.
- 3 октября 2021 года 650 журналистов со всего мира опубликовали 12 млн документов о владельцах офшоров. Там фигурируют около 35 действующих и бывших глав государств и более 300 чиновников. Утечка документов произошла из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.
- В расследовании фигурируют компании президента Зеленского и бизнесмена Коломойского, от которого «кварталовцы» получили около $40 млн, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Также в расследовании есть данные о схемах помощника президента Сергея Шефира, олигарха Рината Ахметова, бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова и других.
- В Офисе президента заявили, что в документах ничего компрометирующего нет. В России не будут проверять информацию об офшорах окружения Путина, потому что «не увидели доказательств», а вот Чехия проверит причастность премьера Бабиша к офшорам.