Україна в розслідуванні Pandora Papers виявилася лідером за кількістю фігурантів

Україна у розслідуванні Pandora Papers виявилася світовим лідером за кількістю політиків і бізнесменів, які приховують свої активи через офшорні компанії.

Про це повідомляється в інфографіці Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).

У документах журналістів про схеми фігурують 336 політиків — з них 38 українців. При чому цей показник удвічі більший, ніж у другого лідера — Росії (19 фігурантів).

Pandora Papers

Далі за РФ йдуть Колумбія, Обʼєднані Арабські Емірати і Гондурас — у них по 11 фігурантів.