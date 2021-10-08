Pandora Papers: у Чилі проти президента відкрили справу через продаж компанії через офшор

Чилійська прокуратура почала розслідувати кримінальну справу щодо президента Себастьяна Піньєри після публікації міжнародного розслідування Pandora Papers.

Про це повідомляє France 24.

Справу відкрито через продаж гірничодобувної компанії Minera Dominga через офшор на Британських Віргінських островах. Документи розкрили угоду 2010 року, за часів першого терміну Піньєри. Згідно з ними, основним акціонером Minera Dominga була сімʼя президента і лідер Чилі проводив всі фінансові операції з продажу сам. За компанію заплатили $152 млн.

Прокуратура розслідує несплату податків, можливу корупцію і порушення закону про екологію. Навколо підприємства не створили безпечну зону за вимогами норм.