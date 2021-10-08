Pandora Papers: у Чилі проти президента відкрили справу через продаж компанії через офшор

Чилійська прокуратура почала розслідувати кримінальну справу щодо президента Себастьяна Піньєри після публікації міжнародного розслідування Pandora Papers.
Про це повідомляє France 24.
Справу відкрито через продаж гірничодобувної компанії Minera Dominga через офшор на Британських Віргінських островах. Документи розкрили угоду 2010 року, за часів першого терміну Піньєри. Згідно з ними, основним акціонером Minera Dominga була сімʼя президента і лідер Чилі проводив всі фінансові операції з продажу сам. За компанію заплатили $152 млн.
Прокуратура розслідує несплату податків, можливу корупцію і порушення закону про екологію. Навколо підприємства не створили безпечну зону за вимогами норм.
- 3 жовтня 2021 року 650 журналістів з усього світу опублікували 12 мільйонів документів про власників офшорів. Там фігурують близько 35 чинних і колишніх лідерів держав і понад 300 посадовців. Витік документів стався з компаній, що працюють, зокрема, на Британських Віргінських островах і Кіпрі, у Панамі, Белізі, Сінгапурі, ОАЕ та Швейцарії.
- У розслідуванні фігурують компанії президента Зеленського і бізнесмена Коломойського, від якого «кварталівці» отримали приблизно $40 мільйонів, коли студія «Квартал 95» почала співпрацювати з телеканалом «1+1». Також у розслідуванні є дані про схеми помічника президента Сергія Шефіра, олігарха Ріната Ахметова, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та інших.
- В Офісі президента заявили, що в документах нічого компрометуючого немає. У Росії не перевірятимуть інформацію про офшори оточення Путіна, тому що «не побачили доказів», а от Чехія перевірить причетність премʼєра Бабіша до офшорів.
- 4 жовтня в НАЗК заявили, що врахують інформацію Pandora Papers при перевірці декларацій Зеленського і голови СБУ Баканова. Зі свого боку, НАБУ перевірить транзакції ПриватБанку через офшорні компанії.