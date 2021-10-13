Президенту Чили грозит импичмент из-за утечки Pandora Papers

Чилийские оппозиционные депутаты начали процедуру импичмента президента страны Себастьяна Пиньеры из-за возможных нарушений при продаже горнодобывающей компании.
Информация о махинациях стала известна после публикации утечки документов Pandora Papers и начала расследования обвинений против президента, пишет Reuters.
Генпрокурор Хорхе Эбботт открыл дело о продаже горнодобывающей компании Minera Dominga, чьим основным акционером была семья Пиньеры.
В документах утверждается, что в 2010 году президент продал свою долю, но все финансовые операции якобы проводили через офшор на Британских Виргинских островах.
Поэтому его обвиняют в проведении несовместимых с его должностью переговоров.
В соответствии с чилийскими законами, вопрос об импичменте сначала обсуждает депутатская комиссия, состоящая из пяти человек. Если она решает дать ход конституционному обвинению, его выносят на рассмотрение Палаты депутатов.
В дальнейшем, если предложение об импичменте поддержит большинство членов нижней палаты, голосование также должно пройти в Сенате. Там для отставки главы государства конституционное обвинение должны поддержать две трети законодателей, однако у чилийской оппозиции без поддержки членов проправительственной альянса нет такого количества сенаторов.
Для продвижения процесса импичмента необходимо 78 голосов в нижней палате депутатов.
- 3 октября 2021 года 650 журналистов со всего мира опубликовали 12 миллионов документов о владельцах офшоров. Там фигурируют около 35 действующих и бывших глав государств и более 300 чиновников. Утечка документов произошла из компаний, работающих, в частности, на Британских Виргинских островах и Кипре, в Панаме, Белизе, Сингапуре, ОАЭ и Швейцарии.
- В расследовании фигурируют компании президента Зеленского и бизнесмена Коломойского, от которого «кварталовцы» получили около $40 миллионов, когда студия «Квартал 95» начала сотрудничать с телеканалом «1+1». Также в расследовании есть данные о схемах помощника президента Сергея Шефира, олигарха Рината Ахметова, бывшего совладельца ПриватБанка Геннадия Боголюбова и других.
- В Офисе президента заявили, что в документах ничего компрометирующего нет. В России не будут проверять информацию об офшорах окружения Путина, потому что «не увидели доказательств», а вот Чехия проверит причастность премьера Бабиша к офшорам.
- 4 октября в НАПК заявили, что учтут информацию Pandora Papers при проверке деклараций Зеленского и главы СБУ Баканова. НАБУ проверит транзакции ПриватБанка через офшорные компании.