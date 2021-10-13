Президенту Чили грозит импичмент из-за утечки Pandora Papers

Чилийские оппозиционные депутаты начали процедуру импичмента президента страны Себастьяна Пиньеры из-за возможных нарушений при продаже горнодобывающей компании.

Информация о махинациях стала известна после публикации утечки документов Pandora Papers и начала расследования обвинений против президента, пишет Reuters.

Генпрокурор Хорхе Эбботт открыл дело о продаже горнодобывающей компании Minera Dominga, чьим основным акционером была семья Пиньеры.

В документах утверждается, что в 2010 году президент продал свою долю, но все финансовые операции якобы проводили через офшор на Британских Виргинских островах.

Поэтому его обвиняют в проведении несовместимых с его должностью переговоров.