У Росії зареєстрували новий максимум смертей хворих на коронавірус за добу

За даними штабу, найбільше смертей у Москві — 72, Санкт-Петербурзі — 65, у Свердловській області — 39.

Про це повідомили в російському оперативному штабі боротьби з коронавірусом.

У Росії зафіксували нову рекордну кількість летальних випадків від коронавірусу за добу — 12 жовтня померли 984 пацієнти.

Як зазначається, загалом у Росії за добу виявили 28 717 випадків COVID-19. Найбільше — у Москві (4 410), Санкт-Петербурзі (2 470) та в Московській області (1 898).

Від початку пандемії у Росії зареєстрували 7 ​​861 681 випадок інфікування коронавірусом, 219 329 померлих і 6 916 086 одужалих.