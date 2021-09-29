Путін завершив двотижневу самоізоляцію. У нього запланована зустріч з Ердоганом

Президент Росії Володимир Путін завершив двотижневу самоізоляцію через коронавірус у його оточенні.

Про це повідомив його речник Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

«Що стосується виходу з режиму самоізоляції, де-факто так, де-факто ви бачите, що це вже не самоізоляція», — сказав він.

На 29 вересня у Путіна заплановані перші очні перемовини. Він проведе зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.