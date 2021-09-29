Путин завершил двухнедельную самоизоляцию. У него запланирована встреча с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин завершил двухнедельную самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция», — сказал он.

На 29 сентября у Путина запланированы первые очные переговоры. Он проведет встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.