В окружении Путина десятки больных коронавирусом. В Кремле рассказали, кто они

Президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении заболели коронавирусом десятки людей, с которыми он общался.

Об этом сообщает ВВС.

«В ближайшем окружении выявлены случаи заболевания коронавирусом. Это не один, не два, а несколько десятков людей», — рассказал Путин, добавив, что с одним из больных он общался в течение целого дня.

При этом, по словам Путина, заболевший был вакцинирован, вероятно, российским препаратом «Спутник V». Сам Путин якобы тоже вакцинирован «Спутником V».

Спикер президента Дмитрий Песков в комментарии агентству Интерфакс уточнил, что в окружении Путина заболели люди, обеспечивающие безопасность.

«Главным образом — это те, кто участвует в обеспечении работы и жизнедеятельности главы государства, его безопасности», — ответил он.