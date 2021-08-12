В России от ковида за сутки умерло рекордное количество людей

В России за сутки 11 августа от коронавируса умерли 808 человек — это рекордный показатель для страны с начала пандемии. В целом COVID-19 унес жизни 168 тысяч россиян.
Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России по борьбе с коронавирусом, которые обнародовали 12 августа.
Meduza уточняет, что ранее в стране четыре раза фиксировалось по 799 смертей людей с ковидом за сутки — 16, 24, 29 июля и 10 августа.
Всего с начала пандемии в России коронавирус официально подтвердили у 6 534 791 человек. Умерли от него 168 049 человек, а выздоровели 5 828 972.
- В конце июля появилось расследования журналистов о том, что в России коронавирусом могли переболеть 29 млн человек — это в 5 раз больше, чем по официальным данным. Если предположение журналистов верно, Россия находится на третьем месте по общему числу заболевших за время пандемии и на первом месте по числу заболевших на миллион населения.