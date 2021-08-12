В России от ковида за сутки умерло рекордное количество людей

В России за сутки 11 августа от коронавируса умерли 808 человек — это рекордный показатель для страны с начала пандемии. В целом COVID-19 унес жизни 168 тысяч россиян.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России по борьбе с коронавирусом, которые обнародовали 12 августа.

Meduza уточняет, что ранее в стране четыре раза фиксировалось по 799 смертей людей с ковидом за сутки — 16, 24, 29 июля и 10 августа.

Всего с начала пандемии в России коронавирус официально подтвердили у 6 534 791 человек. Умерли от него 168 049 человек, а выздоровели 5 828 972.