Meduza: В России коронавирусом могли переболеть 29 млн человек — это в 5 раз больше, чем по официальным данным

В России с начала пандемии коронавирусом могли переболеть 29 миллионов человек, хотя официально 5,9 миллиона.

К такому выводу пришли журналисты изданий Meduza, «Медиазона» и «Холод», а также аналитик Сергей Шпилькин — они проанализировали сертификаты, которые выдают тем, кто переболел COVID-19, и 20 июля опубликовали совместное расследование.

В июле Шпилькин решил проанализировать сертификаты о перенесенном COVID-19, которые выдают на сайте государственных услуг. Авторы расследования выявили, что 16-значный номер сертификата начинается с восьмерки, кода региона и единицы, которая во всех проверенных сертификатах одинакова. Следующие четыре цифры — это месяц и год постановки диагноза, а последние восемь цифр показывают порядковый номер записи в реестре.