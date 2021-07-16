В России четвертый день подряд фиксируют рекорд смертей от коронавируса

В России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от коронавируса — 799 человек. В стране четвертый день подряд фиксируют высокую смертность.

Об этом передает Интерфакс.

Больше всего смертей в Москве (105), Санкт-Петербурге (101) и в Иркутской области (36). Количество жертв коронавируса с начала пандемии возросло до 146 868 умерших.