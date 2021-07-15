В России третий день подряд фиксируют самую высокую смертность от коронавируса. Правительство разрешило отстранять невакцинированных работников

В России третий день подряд фиксируют рекордные показатели смертности от коронавируса. За минувшие сутки от этой болезни умер 791 человек, до этого — 786 и 780 соответственно.

Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства о ситуации с коронавирусом в стране.

Всего за минувшие сутки в России выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Федеральная служба труда и занятости России разрешила отстранять невакцинированных работников без сохранения зарплаты. Это также касается и тех, кто работает удаленно. Такое отстранение может продолжаться до завершения пандемии, пока человек не вакцинируется.

Также 15 июня в Москве завершился срок, до истечения которого по меньшей мере одну дозу вакцины должны были получить 60% работников сферы услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ, развлечений и спорта. Также это касается и государственной службы. Теперь местные власти могут начать проверку компаний, а за невыполнение плана им грозит штраф или прекращение работы до трех месяцев.