В России третий день подряд фиксируют самую высокую смертность от коронавируса. Правительство разрешило отстранять невакцинированных работников

В России третий день подряд фиксируют рекордные показатели смертности от коронавируса. За минувшие сутки от этой болезни умер 791 человек, до этого — 786 и 780 соответственно.
Об этом сообщается на официальном сайте российского правительства о ситуации с коронавирусом в стране.
Всего за минувшие сутки в России выявили более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего — в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Федеральная служба труда и занятости России разрешила отстранять невакцинированных работников без сохранения зарплаты. Это также касается и тех, кто работает удаленно. Такое отстранение может продолжаться до завершения пандемии, пока человек не вакцинируется.
Также 15 июня в Москве завершился срок, до истечения которого по меньшей мере одну дозу вакцины должны были получить 60% работников сферы услуг, образования, здравоохранения, ЖКХ, развлечений и спорта. Также это касается и государственной службы. Теперь местные власти могут начать проверку компаний, а за невыполнение плана им грозит штраф или прекращение работы до трех месяцев.
- В апреле газета The New York Times проанализировала официальные данные во время пандемии, охватив США и 14 стран Европы. Россия оказалась лидером по избыточной смертности.
- В России в последнее время активно растет количество новых больных и умерших от коронавируса. Все из-за нового штамма «Дельта», который активно распространяется в стране. Из-за этого российские больницы очень быстро заполняются и там не хватает мест для больных, а города и целые регионы вынуждены вводить жесткие ограничения. Также на фоне роста заболеваемости в некоторых регионах, в частности в Москве, решили начать обязательную вакцинацию населения.