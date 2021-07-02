Четвертый день подряд в России фиксируют рекордную смертность от COVID-19

В России четвертый день подряд фиксируют новый рекорд смертей от COVID-19 — умерли 679 человек.

За весь период в России от коронавируса скончались 136 565 человек, сообщает оперативный штаб РФ.

Суточный рекорд смертности обновляется четвертый день подряд — 29 июня объявили о смерти от коронавируса 652 человек, 30 июня — 669, 1 июля — 672.

В целом в России за последние сутки диагностировали 23 218 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 5,56 миллиона. Выздоровели 5 миллионов человек (более 18 тысяч за сутки), а от осложнений, вызванных болезнью, умерли свыше 136 тысяч человек.

При этом смертность в Москве и Санкт-Петербурге в последние дни несколько снизилась, отступив от достигнутых в конце июня максимумов. За последние сутки в Москве зафиксировано 112 смертей, тогда как 28 июня было 124. В Санкт-Петербурге за последние сутки от болезни скончался 101 человек (29 июня — 119).