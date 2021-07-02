Четвертий день поспіль у Росії фіксують рекордну смертність від COVID-19

У Росії четвертий день поспіль фіксують новий рекорд смертей від COVID-19 — померли 679 осіб.

За весь період у Росії підтвердили 136 565 летальних випадків від хвороби, повідомляє оперативний штаб РФ.

Добовий рекорд смертності оновлюється четвертий день поспіль — 29 червня оголосили про смерть від хвороби 652 осіб, 30 червня — 669, 1 липня — 672.

Загалом у Росії за останню добу діагностували 23 218 нових випадків зараження коронавірусом. Кількість хворих перевищила 5,56 мільйона. Одужали 5 мільйонів осіб (понад 18 тисяч за добу), а від ускладнень, викликаних хворобою, померли понад 136 тисяч людей.

При цьому смертність у Москві та Санкт-Петербурзі в останні дні дещо знизилася, відступивши від досягнутих в кінці червня максимумів. За останню добу в Москві зафіксовано 112 смертей, хоча 28 червня було 124. У Санкт-Петербурзі за останню добу від хвороби померла 101 особа (29 червня — 119).