У Росії другий день поспіль фіксують рекордну смертність від COVID-19

У Росії другий день поспіль фіксують новий рекорд смертей від COVID-19 — померли 669 осіб.

Попередній рекорд — 652 летальні випадки за добу — зафіксували напередодні, повідомляє оперативний штаб РФ.

У цілому в Росії за останню добу діагностували 21 042 нові випадки зараження коронавірусом. Загальна кількість хворих перевищила 5,51 мільйона. Одужали 5 мільйонів осіб (понад 16,3 тисячі за добу), а від ускладнень, викликаних хворобою, померли понад 135,2 тисячі (+669 за добу).

Найбільше хворих — у Москві (+5 823 людини за добу), Підмосковʼї (+2 583) та Санкт-Петербурзі (+1 503).

У Росії останнім часом активно зростає кількість нових хворих і померлих від коронавірусу. Усе через новий штам «Дельта», який активно поширюється у країні. Через це російські лікарні дуже швидко заповнюються і там не вистачає місць для хворих, а міста та цілі регіони вимушені запроваджувати жорсткі обмеження. Також на тлі зростання захворюваності в деяких регіонах, зокрема в Москві, вирішили розпочати обов’язкову вакцинацію населення.