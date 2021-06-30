В России второй день подряд фиксируют рекордную смертность от COVID-19

В России второй день подряд фиксируют новый рекорд смертей от COVID-19 — умерли 669 человек.

Предыдущий рекорд — 652 летальных случая за сутки — зафиксировали накануне, сообщает оперативный штаб РФ.

В целом в России за последние сутки диагностировали 21 042 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 5,51 миллиона. Выздоровели 5 миллионов человек (более 16,3 тысячи за сутки), а от осложнений, вызванных болезнью, умерли более 135,2 тысячи (+669 за сутки).

Больше всего заболевших — в Москве (+5 823 человека за сутки), Подмосковье (+2 583) и Петербурге (+1 503).

В России в последнее время активно растет количество новых больных и умерших от коронавируса. Все из-за нового штамма «Дельта», который активно распространяется в стране. Из-за этого российские больницы очень быстро заполняются и там не хватает мест для больных, а города и целые регионы вынуждены вводить жесткие ограничения. Также на фоне роста заболеваемости в некоторых регионах, в том числе в Москве, решили начать обязательную вакцинацию населения.