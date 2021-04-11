NYT: Россия — лидер по избыточной смертности во время пандемии

Россия является лидером по избыточной смертности во время пандемии коронавируса.

Газета The New York Times провела анализ официальных данных во время пандемии, охватив США и 14 стран Европы.

К избыточной смертности относятся случаи смерти от коронавируса и от других причин. Данные по России учитывают период с апреля по декабрь 2020 года. Для остальных государств — период с середины марта по декабрь прошлого года.

Указано, что в России избыточная смертность возросла на 28% выше нормы. За указанный период умерли 362 302 человека. По официальным данным, с апреля по декабрь 2020 года от коронавируса в РФ умерли 57 002 человека. Газета отмечает, что показатели ставят под сомнение заявления президента Владимира Путина о том, что Россия лучше многих других стран мира справляется с пандемией и ее последствиями.

За Россией в рейтинге идут Испания (+23%), Италия (+19%), Великобритания (+17%) и США (+17%). На последнем месте Германия (+3%).

В реальном выражении лидером по избыточной смертности стали США — умерли 385 100 человек, но население страны почти в два раза больше, чем в России (328 млн против 144 млн).