У Росії третій день поспіль фіксують найвищу смертність від коронавірусу. Уряд дозволив відстороняти невакцинованих працівників

У Росії третій день поспіль фіксують рекордні показники смертності від коронавірусу. За минулу добу від цієї хвороби померла 791 людина, до цього — 786 та 780 відповідно.

Про це повідомляється на офіційному сайті російського уряду про ситуацію з коронавірусом у країні.

Загалом за минулу добу у Росії виявили понад 25 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше — у Москві, Московській області та Санкт-Петербурзі.

Федеральна служба праці та зайнятості Росії дозволила відстороняти невакцинованих працівників без збереження зарплати. Це також стосується і тих, хто працює віддалено. Таке відсторонення може тривати аж до завершення пандемії, доки людина не вакцинується.

Також 15 липня у Москві завершився термін, до якого щонайменше одну дозу вакцини повинні були отримати 60% працівників сфери послуг, освіти, охорони здоров’я, ЖКГ, розваг та спорту. Також це стосується і державної служби. Тепер місцева влада може розпочати перевірку компаній, а за невиконання плану їм загрожуватиме штраф або припинення роботи до трьох місяців.