У Росії четвертий день поспіль фіксують рекорд смертей від коронавірусу

У Росії зафіксували новий рекорд добової смертності від коронавірусу — 799 осіб. В країні четвертий день поспіль фіксують високу смертність.
Про це передає Інтерфакс.
Найбільше смертей в Москві (105), Санкт-Петербурзі (101) та в Іркутській області (36). Кількість жертв коронавірусу з початку пандемії зросла до 146 868 померлих.
Всього за минулу добу в РФ виявлено 25 704 нових COVID-хворих, з яких 5 382 в Москві. Понад 500 нових випадків у анексованому Криму.
Всього за час пандемії в Росії зареєстровано 5 907 999 захворювань на коронавірус та 5 300 908 одужань.
- За попередні три дні рекордних показників смертності в РФ від COVID-19 померли 2 357 осіб.
- У Росії активно росте кількість нових хворих і померлих через новий штам «Дельта». Лікарні дуже швидко заповнюються і там не вистачає місць, а міста і цілі регіони змушені вводити жорсткі обмеження. У деяких регіонах, зокрема в Москві, вирішили почати обовʼязкову вакцинацію.