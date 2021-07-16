У Росії четвертий день поспіль фіксують рекорд смертей від коронавірусу

Найбільше смертей в Москві (105), Санкт-Петербурзі (101) та в Іркутській області (36). Кількість жертв коронавірусу з початку пандемії зросла до 146 868 померлих.

Про це передає Інтерфакс .

У Росії зафіксували новий рекорд добової смертності від коронавірусу — 799 осіб. В країні четвертий день поспіль фіксують високу смертність.

Всього за минулу добу в РФ виявлено 25 704 нових COVID-хворих, з яких 5 382 в Москві. Понад 500 нових випадків у анексованому Криму.

Всього за час пандемії в Росії зареєстровано 5 907 999 захворювань на коронавірус та 5 300 908 одужань.