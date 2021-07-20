Meduza: У Росії коронавірусом могли перехворіти 29 млн людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними

У Росії з початку пандемії коронавірусом могли перехворіти 29 мільйонів людей, хоча офіційно 5,9 мільйона.

Такого висновку дійшли журналісти видань Meduza, «Медиазона» і «Холод», а також аналітик Сергій Шпількин — вони проаналізували сертифікати, які видають тим, хто перехворів на COVID-19, і 20 липня опублікували спільне розслідування.

У липні Шпількин вирішив проаналізувати сертифікати про перенесений COVID-19, які видають на сайті державних послуг. Автори розслідування виявили, що 16-значний номер сертифіката починається з вісімки, коду регіону і одиниці, яка у всіх перевірених сертифікатах однакова. Наступні чотири цифри — це місяць і рік постановки діагнозу, а останні вісім цифр показують порядковий номер запису в реєстрі.