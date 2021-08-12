У Росії від ковіду за добу померла рекордна кількість людей

У Росії за добу 11 серпня від коронавірусу померли 808 людей — це рекордний показник для країни з початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя 168 тисяч росіян.
Про це свідчать дані Оперативного штабу Росії з боротьби з коронавірусом, оприлюднені 12 серпня.
Meduza уточнює, що раніше в країні чотири рази фіксувалося по 799 смертей людей з ковідом за добу — 16, 24, 29 липня і 10 серпня.
Загалом з початку пандемії у Росії коронавірус офіційно підтвердили у 6 534 791 людей. Померли від нього 168 049 людей, а одужали 5 828 972.
- Наприкінці липня зʼявилось розслідування журналістів про те, що у Росії коронавірусом могли перехворіти 29 млн людей — це у 5 разів більше, ніж за офіційними даними. Якщо припущення журналістів правдиві, Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії і на першому місці за кількістю хворих на мільйон населення.