У Росії від ковіду за добу померла рекордна кількість людей

У Росії за добу 11 серпня від коронавірусу померли 808 людей — це рекордний показник для країни з початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя 168 тисяч росіян.

Про це свідчать дані Оперативного штабу Росії з боротьби з коронавірусом, оприлюднені 12 серпня.

Meduza уточнює, що раніше в країні чотири рази фіксувалося по 799 смертей людей з ковідом за добу — 16, 24, 29 липня і 10 серпня.

Загалом з початку пандемії у Росії коронавірус офіційно підтвердили у 6 534 791 людей. Померли від нього 168 049 людей, а одужали 5 828 972.