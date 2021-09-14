Путин идет на самоизоляцию из-за коронавируса в окружении

Президент России Владимир Путин идет на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении. Он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим карантина.

Об этом он сам заявил во вторник, 14 сентября, в разговоре с президентом Таджикистана.

У кого именно в окружении Путина выявили ковид — неизвестно. Однако из-за этого в саммитах Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 16—17 сентября Путин будет участвовать онлайн. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин «абсолютно здоров», а самоизоляция нужна, ведь он контактировал с больными. Очных мероприятий президента России некоторое время не будет.

В понедельник, 13 сентября, сам Путин заявлял, что может пойти на самоизоляцию из-за ковида в его окружении, однако впоследствии Песков отметил, что это «образно».