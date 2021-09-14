Путін іде на самоізоляцію через коронавірус в оточенні

Президент Росії Володимир Путін іде на самоізоляцію через коронавірус в його оточенні. Він повинен протягом певного часу дотримуватися режиму карантину.

Про це він сам заявив у вівторок, 14 вересня, у розмові з президентом Таджикистану.

У кого саме в оточенні виявили ковід — невідомо. Однак через це участь у самітах Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) і Шанхайської організації співробітництва (ШОС) 16—17 вересня Путін візьме онлайн. Пізніше його речник Дмитро Пєсков заявив, що Путін «абсолютно здоровий», а самоізоляція потрібна, адже він контактував із хворими. Очних заходів президента Росії якийсь час не буде.

У понеділок, 13 вересня, сам Путін заявляв, що може піти на самоізоляцію через ковід в оточенні, однак згодом Пєсков зазначив, що це «образно».