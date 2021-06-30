Путін зізнався, що щепився вакциною «Супутник V»

Президент Росії Володимир Путін під час «Прямої лінії» зізнався, що вакцинувався від коронавірусу препаратом «Супутник V». Раніше він не розповідав про свою вакцинацію.

Путін сказав, що замовчував деталі, оскільки не хотів піарити один з чотирьох російських препаратів.

За його словами, він обрав «Супутник V» тому, що їм щеплюють Збройні сили, а він є головнокомандувачем. Він додав, що після щеплення була невелика температура. Також лідер РФ зазначив, що «Супутником» вакцинували і його дочку.

При цьому Путін запевняє, що всі російські вакцини однаково хороші, незважаючи на те, що Росія так і не надала розгорнутий звіт із результатами досліджень.

Відповідаючи на запитання, чому не було відео, як йому роблять щеплення, Путін сказав: «Якби щеплення робили не в руку, а в інше місце — тоді теж треба було б показувати?»