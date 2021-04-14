Путін зробив друге щеплення від коронавірусу. Досі невідомо, якою саме вакциною

Президент Росії Володимир Путін у середу, 14 квітня, зробив друге щеплення від коронавірусу. Перше він зробив 21 день тому — 23 березня.
Про це повідомляє російський Интерфакс.
«Я хочу повідоміти, що прямо зараз, перш ніж зайти в цей зал, я теж зробив друге щеплення і впевнений, що все буде добре», — сказав Путін на відеозасіданні опікунської ради Російського географічного товариства.
Зазначимо, що досі невідомо, яким саме препаратом він зробив щеплення. Однак після першого щеплення він лише підтвердив, що прищепився однією з російських вакцин — «усі три російські вакцини абсолютно надійні».
Нагадаємо, влітку Путін розповідав, що російським препаратом «Супутник» вакцинувалась одна з його доньок.
- 21 липня в Росії заявили, що винайшли вакцину від коронавірусу, попри занепокоєння щодо її безпечності. Вакцину розробив російський Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології імені Гамалії.
- Медичний журнал The Lancet опублікував підсумки третьої фази випробувань препарату «Супутник V». Вакцина виявилася ефективною на 91,6%, раніше її творці заявляли про 95%.
- Низка зарубіжних науковців вимагають у розробників вакцини «Супутник V» надати більше даних про дослідження. Також вони просять журнал The Lancet опублікувати первинні дані про вакцину, які не були оприлюднені, що спровокувало скандал у наукових колах. Учені хочуть переконатися у вірогідності даних, але в Росії відмовляють.