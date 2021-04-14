Путин сделал вторую прививку от коронавируса. До сих пор неизвестно, какой именно вакциной

«Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку и уверен, что все будет хорошо», — сказал Путин на видеозаседании попечительского совета Русского географического общества.

Президент России Владимир Путин в среду, 14 апреля, сделал вторую прививку от коронавируса . Первую он сделал 21 день назад — 23 марта.

Отметим, что до сих пор неизвестно, каким именно препаратом он сделал прививки. Однако после первой прививки он только подтвердил, что привился одной из российских вакцин — «все три российские вакцины абсолютно надежны».

Напомним, летом Путин рассказывал, что российским препаратом «Спутник» вакцинировалась одна из его дочерей.