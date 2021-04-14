Путин сделал вторую прививку от коронавируса. До сих пор неизвестно, какой именно вакциной

Президент России Владимир Путин в среду, 14 апреля, сделал вторую прививку от коронавируса. Первую он сделал 21 день назад — 23 марта.
Об этом сообщает российский Интерфакс.
«Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку и уверен, что все будет хорошо», — сказал Путин на видеозаседании попечительского совета Русского географического общества.
Отметим, что до сих пор неизвестно, каким именно препаратом он сделал прививки. Однако после первой прививки он только подтвердил, что привился одной из российских вакцин — «все три российские вакцины абсолютно надежны».
Напомним, летом Путин рассказывал, что российским препаратом «Спутник» вакцинировалась одна из его дочерей.
- 21 июля в России заявили, что изобрели вакцину от коронавируса, несмотря на беспокойство относительно ее безопасности. Вакцину разработал российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробилогии имени Гамалеи.
- Медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы испытаний препарата «Спутник V». Вакцина оказалась эффективной на 91,6%, ранее ее создатели заявляли о 95%.
- Ряд зарубежных ученых требуют у разработчиков вакцины «Спутник V» предоставить больше данных об исследовании. Также они просят журнал The Lancet опубликовать первичные данные о вакцине, которые не были обнародованы, что спровоцировало скандал в научных кругах. Ученые хотят убедиться в достоверности данных, но в России отказывают.