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Путин сделал вторую прививку от коронавируса. До сих пор неизвестно, какой именно вакциной

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:
Путин сделал вторую прививку от коронавируса. До сих пор неизвестно, какой именно вакциной

stux / pixabay

Президент России Владимир Путин в среду, 14 апреля, сделал вторую прививку от коронавируса. Первую он сделал 21 день назад — 23 марта.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

«Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку и уверен, что все будет хорошо», — сказал Путин на видеозаседании попечительского совета Русского географического общества.

Отметим, что до сих пор неизвестно, каким именно препаратом он сделал прививки. Однако после первой прививки он только подтвердил, что привился одной из российских вакцин — «все три российские вакцины абсолютно надежны».

Напомним, летом Путин рассказывал, что российским препаратом «Спутник» вакцинировалась одна из его дочерей.