Путин признался, что привился вакциной «Спутник V»

Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» признался, что вакцинировался от коронавируса препаратом «Спутник V». Ранее он не рассказывал о своей вакцинации.
Путин сказал, что умалчивал детали, поскольку не хотел пиарить один из четырех российских препаратов.
По его словам, он выбрал «Спутник V» потому, что им прививают Вооруженные силы, а он — главнокомадующий. Он добавил, что после прививки была небольшая температура. Также глава РФ отметил, что «Спутником» вакцинировали и его дочь.
При этом Путин уверяет, что все российские вакцины одинаково хороши, несмотря на то, что Россия так и не представила развернутый отчет с результатами исследований.
Отвечая на вопрос, почему не было видео, как ему делают прививку, Путин сказал: «Если бы прививку делали не в руку, а в другое место — то же надо было бы показывать?»
- 23 марта пресс-секретарь Путина сообщил, что российский президент сделал прививку против коронавируса. При этом он не стал уточнять, какой именно вакциной привился Путин. На соответствующий вопрос журналистов он ответил, что одной из трех российских вакцин — «все три абсолютно надежные».
- В России зарегистрированы вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Путин распорядился начать вакцинацию еще в январе 2020 года, но в РФ продолжает расти заболеваемость и смертность от COVID-19.
- 29 и 30 июня в России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19.