«Проект»: Путин, несмотря на заявление о сделанной прививке против COVID-19, останется в строгой изоляции

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время менять режим работы — он продолжает находиться в строгой изоляции, несмотря на заявление о сделанной прививке против коронавируса.
Об этом сообщает российское издание «Проект», ссылаясь на два информированных источника.
По их данным, мероприятия, по-прежнему будут проходить по видеосвязи, а для людей, которые работают с Путиным, продолжит действовать карантин.
Издание напоминает, что Путин сообщил, но не продемонстрировал публично, что получил первую дозу вакцины от коронавируса почти семь недель назад, а вторую дозу — почти четыре недели назад. Журналисты отмечают, что к этому времени у него уже должны были выработаться антитела, что позволяет выйти из режима строгой изоляции.
Кроме того, люди, которые контактируют с Путиным, должны по-прежнему сидеть на карантине до двух недель. В частности, сотрудник Эрмитажа рассказал журналистам, что руководители этого музея были вынуждены сидели на карантине перед визитом Путина 27 апреля (через пять недель после прививки). Это же коснулось и людей, контактировавших с ним на параде 9 мая. И в ближайшее время эти правила менять не будут.
Все журналисты и сотрудники администрации Кремля, которые будут контактировать с Путиным на Петербургском экономическом форуме в начале июня (то есть через десять с половиной недель после прививки), заранее отправятся на карантин, отмечает «Проект».
Так было во всех случаях раньше, когда мероприятия проходили очно.
Вместе с тем, 10 мая Путин сообщил, что накануне сдал тест на антитела к коронавирусу. По его словам, титр составил 15. «Как врачи сказали, это результат хороший», — сказал он, цитаты приводит РБК.
Напомним, 23 марта пресс-секретарь Путина сообщил, что российский президент сделал прививку против коронавируса. При этом он не стал уточнять, какой именно вакциной привился Путин. На соответствующий вопрос журналистов он ответил, что одной из трех российских вакцин — «все три абсолютно надежные».
Напомним, прошлым летом Путин рассказывал, что российским препаратом «Спутник V» вакцинировалась одна из его дочерей.
- Ранее BBC сообщала, что Управление делами президента России получило из резервного фонда правительства 6,4 миллиарда рублей (около $60,8 миллиона) «на мероприятия против распространения коронавируса». Из них 1,2 миллиарда рублей ($15,8 миллиона) потратили на засекреченные потребности. Эти средства пошли, в частности, на оплату услуг гостиниц и санаториев в разных городах России и в оккупированном Крыму, где в изоляции содержали людей, которые должны были встретиться с Путиным.
- Кремль скрывает настоящее местопребывание Путина, который имеет одинаковые кабинеты в разных резиденциях. Журналисты установили это после того, как заметили расхождения между перемещением транспорта главы государства и официальными заявлениями о маршрутах его путешествий. В Кремле эту информацию назвали ерундой и информационной атакой.