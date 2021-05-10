«Проект»: Путин, несмотря на заявление о сделанной прививке против COVID-19, останется в строгой изоляции

Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время менять режим работы — он продолжает находиться в строгой изоляции, несмотря на заявление о сделанной прививке против коронавируса.

Об этом сообщает российское издание «Проект», ссылаясь на два информированных источника.

По их данным, мероприятия, по-прежнему будут проходить по видеосвязи, а для людей, которые работают с Путиным, продолжит действовать карантин.

Издание напоминает, что Путин сообщил, но не продемонстрировал публично, что получил первую дозу вакцины от коронавируса почти семь недель назад, а вторую дозу — почти четыре недели назад. Журналисты отмечают, что к этому времени у него уже должны были выработаться антитела, что позволяет выйти из режима строгой изоляции.

Кроме того, люди, которые контактируют с Путиным, должны по-прежнему сидеть на карантине до двух недель. В частности, сотрудник Эрмитажа рассказал журналистам, что руководители этого музея были вынуждены сидели на карантине перед визитом Путина 27 апреля (через пять недель после прививки). Это же коснулось и людей, контактировавших с ним на параде 9 мая. И в ближайшее время эти правила менять не будут.

Все журналисты и сотрудники администрации Кремля, которые будут контактировать с Путиным на Петербургском экономическом форуме в начале июня (то есть через десять с половиной недель после прививки), заранее отправятся на карантин, отмечает «Проект».

Так было во всех случаях раньше, когда мероприятия проходили очно.

Вместе с тем, 10 мая Путин сообщил, что накануне сдал тест на антитела к коронавирусу. По его словам, титр составил 15. «Как врачи сказали, это результат хороший», — сказал он, цитаты приводит РБК.