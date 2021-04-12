В России перед визитом Путина на место приземления Гагарина всех задействованных отправили на двухнедельный карантин

Перед визитом президента России Владимира Путина на место приземления Юрия Гагарина из космоса в российском городе Энгельс власть организовала двухнедельный карантин в соседнем городе Маркс. На это потратили 8,5 миллиона рублей.
Об этом сообщает российская служба BBC.
На карантине с 27 марта по 12 апреля сидели «лица, задействованные в подготовке и проведении мероприятий», на которых должен быть Путин. Под обсерватор для них специально арендовали газпромовский санаторий, который на то время закрыли для отдыхающих.
Кто именно проходил карантин в санатории — точно неизвестно. Но предполагалось, что это были журналисты, сотрудники спецслужб, персонал, а также губернатор Саратовской области Валерий Радаев, который должен был встречать Путина. Радаев, по официальным сообщениям, вышел на работу только «после двухнедельного отпуска».
- Ранее BBC сообщала, что Управление делами президента России получило из резервного фонда правительства 6,4 миллиарда рублей (около $60,8 миллиона) «на мероприятия против распространения коронавируса». Из них 1,2 миллиарда рублей ($15,8 миллиона) потратили на засекреченные потребности. Эти средства пошли, в частности, на оплату услуг гостиниц и санаториев в разных городах России и в оккупированном Крыму, где на изоляции содержали людей, которые должны были встретиться с Путиным.
- Кремль скрывает настоящее местопребывание Путина, который имеет одинаковые кабинеты в разных резиденциях. Журналисты установили это после того как заметили расхождения между перемещением транспорта главы государства и официальными заявлениями о маршрутах его путешествий. В Кремле эту информацию назвали ерундой и информационной атакой.