У Росії перед візитом Путіна на місце приземлення Гагаріна всіх причетних відправили на двотижневий карантин

Перед візитом президента Росії Володимира Путіна на місце приземлення Юрія Гагаріна з космосу у російському місті Енгельс влада організувала двотижневий карантин у сусідньому місті Маркс. На це витратили 8,5 мільйона рублів.
Про це повідомляє російська служба BBC.
На карантині з 27 березня по 12 квітня сиділи «особи, задіяні в підготовці і проведенні заходів», на яких має бути Путін. Під обсерватор для них спеціально орендували газпромівський санаторій, який на той час закрили для відпочивальників.
Хто саме проходив карантин в санаторії — точно невідомо. Але передбачалося, що це були журналісти, співробітники спецслужб, персонал, а також губернатор Саратовської області Валерій Радаєв, який мав зустрічати Путіна. Радаєв, за офіційними повідомленнями, вийшов на роботу лише «після двотижневої відпустки».
- Раніше BBC повідомляла, що Управління справами президента Росії отримало з резервного фонду уряду 6,4 мільярда рублів (близько $60,8 мільйона) «на заходи проти поширення коронавірусу». З них 1,2 мільярда рублів ($15,8 мільйона) витратили на засекречені потреби. Ці кошти пішли, зокрема, на оплату послуг готелів і санаторіїв у різних містах Росії та в окупованому Криму, де на ізоляції утримували людей, які мали зустрітися з Путіним.
- Кремль приховує справжнє місцеперебування Путіна, який має однакові кабінети в різних резиденціях. Журналісти встановили це після того, як помітили розбіжності між переміщенням транспорту глави держави й офіційними заявами про маршрути його подорожей. У Кремлі цю інформацію назвали нісенітницею та інформаційною атакою.