У Росії перед візитом Путіна на місце приземлення Гагаріна всіх причетних відправили на двотижневий карантин

Перед візитом президента Росії Володимира Путіна на місце приземлення Юрія Гагаріна з космосу у російському місті Енгельс влада організувала двотижневий карантин у сусідньому місті Маркс. На це витратили 8,5 мільйона рублів.

Про це повідомляє російська служба BBC.

На карантині з 27 березня по 12 квітня сиділи «особи, задіяні в підготовці і проведенні заходів», на яких має бути Путін. Під обсерватор для них спеціально орендували газпромівський санаторій, який на той час закрили для відпочивальників.

Хто саме проходив карантин в санаторії — точно невідомо. Але передбачалося, що це були журналісти, співробітники спецслужб, персонал, а також губернатор Саратовської області Валерій Радаєв, який мав зустрічати Путіна. Радаєв, за офіційними повідомленнями, вийшов на роботу лише «після двотижневої відпустки».