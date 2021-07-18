У Криму вшосте за тиждень фіксують рекордний приріст хворих на COVID-19

В окупованому Росією українському Криму вшосте за тиждень встановили новий добовий «рекорд» за кількістю інфікованих коронавірусом. У неділю, 18 липня, окупанти повідомили про 409 підтверджених випадків хвороби.
Такі дані наводить «глава» Криму Сергій Аксьонов.
Більш ніж у половини з цих людей (289) коронавірус виявили під час звернення за медичною допомогою. Ще 107 інфікованих були у групі контактних осіб, а 13 випадків COVID-19 «завезли з-за кордону».
Добова захворюваність почала зростати ще в червні, однак на початку місяця цей показник не перевищував 100 випадків за добу. Зараз хвороба поширюється набагато швидше.
Загалом від початку пандемії у Криму коронавірусом заразилися 54,3 тисячі осіб, з яких 1,6 тисячі померли від викликаних інфекцією ускладнень.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на цьому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.