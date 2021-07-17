У Криму невпинно зростає кількість випадків коронавірусу. Окупаційна влада вводить нові обмеження

До того ж у режим повної ізоляції переводять установи стаціонарного соціального обслуговування, в яких щеплені менше ніж 95% персоналу.

«З 1 серпня 2021 року в закритий режим роботи переводяться організації, включені до реєстру організацій відпочинку дітей і їхнього оздоровлення, розташовані на території Республіки Крим (забороняється проживання персоналу за межами організацій), в яких показник охоплення дворазовою імунізацією (2 компоненти) проти нової коронавірусної інфекції персоналу становить менше ніж 95%», — вказується в документі.

У Криму четверту добу поспіль фіксують рекордні показники захворюваності на коронавірус . Окупаційна влада посилила карантинні обмеження.

«Одержувачі соціальних послуг (доросле населення) не можуть залишати установи на час відпустки або за інших обставин побутового характеру», — наголошується в «указі».

Водночас винятком є особи, які отримали повний курс вакцинації проти COVID-19.

Також зазначається, що отримати соцпослуги в стаціонарних установах громадяни зможуть за умови надання негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, отриманого не раніше ніж за 72 години до прибуття в заклад.

Окрім цього, у Криму до 17 серпня припиняється диспансеризація населення.

За даними окупаційної влади, за минулу добу, 16 липня, на півострові зареєстрували 401 випадок коронавірусу.