В Крыму неуклонно растет количество случаев коронавируса. Оккупационные власти вводят новые ограничения

В Крыму четвертые сутки подряд фиксируют рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. Оккупационные власти ужесточают карантинные ограничения.
Соответствующий «указ» так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов подписал 17 июля.
«С 1 августа 2021 года в закрытый режим работы переводятся организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Крым (запрещается проживание персонала за пределами организаций), в которых показатель охвата двукратной иммунизацией (2 составляющие) против новой коронавирусной инфекции персонала составляет менее 95%», — указывается в документе.
К тому же в режим полной изоляции переводят учреждения стационарного социального обслуживания, в которых привиты менее 95% персонала.
«Получатели социальных услуг (взрослое население) не могут покидать учреждения на время отпуска или других обстоятельств бытового характера», — отмечается в «указе».
В то же время исключением являются лица, получившие полный курс вакцинации против COVID-19.
Также отмечается, что получить соцуслуги в стационарных учреждениях граждане смогут при условии предоставления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, полученного не ранее, чем за 72 часа до прибытия в учреждение.
Кроме этого, в Крыму до 17 августа прекращается диспансеризация населения.
По данным оккупационных властей, за прошедшие сутки, 16 июля, на полуострове зарегистрировали 401 случай коронавируса.
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