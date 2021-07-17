В Украине почти 600 новых COVID-больных. Вакцинировали за сутки 111 тысяч человек

В Украине за прошлые сутки, 16 июля, зарегистрировали 591 случай заболевания COVID-19. Среди заболевших 41 ребенок и 9 медиков. Больше всего новых больных в Киеве (171), Одесской (60), Днепропетровской (40), Харьковской (35) и Киевской (33) областях.

По данным Министерства здравоохранения, за прошлые сутки госпитализировали 438 человек, умерли — 16. Выздоровели 676 украинцев.

Всего за время пандемии в стране зафиксировали 2 244 196 заражений (выздоровели 2 180 957 человек) и 52 718 летальных исходов.