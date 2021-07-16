Минздрав рассказал, можно ли употреблять алкоголь после вакцинации. Ведомство дало рекомендации

Министерство здравоохранения дало рекомендации по вакцинации от коронавируса и ответило на популярные вопросы, которые касаются приема алкоголя и жирной пищи после прививки.

В Минздраве заявили, что перед вакцинацией не нужно сдавать анализы или проходить обследование. Также не нужно делать ПЦР-тест или тест на антитела перед или после прививки.

Что касается алкоголя, то у медиков нет оснований считать, что умеренные дозы влияют на эффективность вакцины. Однако стоит помнить, что большие дозы алкоголя подавляют иммунную систему и это может ослабить иммунный ответ организма на вакцину.