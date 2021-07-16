Минздрав рассказал, можно ли употреблять алкоголь после вакцинации. Ведомство дало рекомендации

Министерство здравоохранения дало рекомендации по вакцинации от коронавируса и ответило на популярные вопросы, которые касаются приема алкоголя и жирной пищи после прививки.
В Минздраве заявили, что перед вакцинацией не нужно сдавать анализы или проходить обследование. Также не нужно делать ПЦР-тест или тест на антитела перед или после прививки.
Что касается алкоголя, то у медиков нет оснований считать, что умеренные дозы влияют на эффективность вакцины. Однако стоит помнить, что большие дозы алкоголя подавляют иммунную систему и это может ослабить иммунный ответ организма на вакцину.
Жирная и «тяжелая» еда не оказывает влияния на вакцинацию, но у некоторых людей (в зависимости от особенности организма) такая еда может вызвать боль в животе и тошноту в после вакцинальный период.
Принимать душ, ванну после вакцинации и мочить место укола можно, но желательно избегать лишнего раздражения этого места.
Также нет никаких ограничений для тренировок или физической активности, если у человека нет сильной реакции на вакцину.
После укола можно летать на самолетах. Причин для опасений возникновения тромбоза во время полетов нет.