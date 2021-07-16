МОЗ розповів, чи можна вживати алкоголь після вакцинації. Відомство дало рекомендації

Міністерство охорони здоровʼя дало рекомендації щодо вакцинації від коронавірусу і відповіло на популярні питання, які стосуються прийому алкоголю і жирної їжі після щеплення.

У МОЗ заявили, що перед вакцинацією не потрібно здавати аналізи або проходити обстеження. Також не потрібно робити ПЛР-тест або тест на антитіла перед або після щеплення.

Що стосується алкоголю, то у медиків немає підстав вважати, що помірні дози впливають на ефективність вакцини. Однак варто памʼятати, що великі дози алкоголю пригнічують імунну систему і це може послабити імунну відповідь організму на вакцину.