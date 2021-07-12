У центрах масової вакцинації почали щепити препаратом Pfizer

Вакцина проти коронавірусу від компанії Pfizer-BioNTech тепер доступна для всіх охочих, які щепляться у центрах масової вакцинації населення. Раніше цей препарат використовували у чернігівських центрах.

Про це повідомляє МОЗ.

Пріоритет надаватимуть людям похилого віку та особам, які мають супутні хвороби.

Крім того, до кінця липня МОЗ очікує отримати мільйон доз вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Водночас в Україні щодня працює до двох тисяч пунктів щеплень, де використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

Усі вакцини, які використовує Україна, схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров’я та захищають від ускладнень та смерті від COVID-19.