Чернігів став першим містом, де в центрах масової вакцинації почали робити щеплення препаратом Pfizer

Чернігів став першим містом в Україні, де в пунктах масової вакцинації почали робити щеплення препаратом Pfizer.

Про це генеральний директор Чернігівської міської лікарні № 2 Владислав Кухар написав у Facebook.

У перший день використання Pfizer, 10 липня, у торговому центрі Hollywood цим препаратом прищепили 686 людей, у ЦУМі — 420. У Деснянську районну раду на вакцинацію китайським препаратом CoronaVac пришли 194 людини.