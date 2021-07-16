Румыния передала Украине партию вакцины AstraZeneca

Украина получила 100,8 тысячи доз вакцины против коронавируса компании AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи от Румынии.
Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.
Как отмечается, передали вакцину на контрольно-пропускном пункте «Сирет-Порубное».
«Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят на центральный склад в городе Киев. Потом ее распределят между всеми областями Украины», — отметили в ОГА.
- Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках своего механизма гражданской защиты передаст Украине более полумиллиона вакцин от коронавируса: 500 тысяч доз от Дании и еще 100 800 доз от Румынии.
- Канцлер Ангела Меркель заявила, что Германия передаст Украине 1,5 миллиона доз вакцины от коронавируса. Когда именно передадут вакцину и о каком препарате идет речь — пока неизвестно.
- Министерство здравоохранения открыло в Украине почти 200 центров вакцинации от коронавируса — вот список с адресами и графиком работы. В конце июля — начале августа в Украине начнется последний, пятый этап вакцинации населения от коронавируса.