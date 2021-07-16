Румыния передала Украине партию вакцины AstraZeneca

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

Украина получила 100,8 тысячи доз вакцины против коронавируса компании AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи от Румынии.

«Соблюдая все холодовые режимы, эту партию препарата доставят на центральный склад в городе Киев. Потом ее распределят между всеми областями Украины», — отметили в ОГА.