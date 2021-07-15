ЕС передаст Украине более полумиллиона доз вакцин от коронавируса

Европейский Союз в рамках своего механизма гражданской защиты передаст Украине более 500 тысяч доз вакцин от коронавируса.

Об этом пишет пресс-служба Еврокомиссии.

В целом ЕС планирует выделить другим странам более 3 миллионов доз вакцин. Также Еврокомиссия будет координировать доставку и компенсировать до 75% затрат на транспортировку препаратов.

Украина получит 500 тысяч доз вакцин от Дании и еще 100 800 доз от Румынии. Какого именно препарата — не указывается.