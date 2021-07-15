ЄС передасть Україні понад пів мільйона доз вакцин від коронавірусу

Україна отримає 500 тисяч доз вакцин від Данії та ще 100 800 доз від Румунії. Якого саме препарату — не вказується.

Загалом ЄС планує виділити іншим країнам понад 3 мільйони доз вакцин. Також Єврокомісія координуватиме доставку і компенсуватиме до 75% витрат на транспортування препаратів.

Європейський Союз у рамках свого механізму цивільного захисту передасть Україні понад 500 тисяч доз вакцин від коронавірусу.

Також ЄС виділить вакцини для Албанії, Бутану, Боснії та Герцеговини, Косово, Північної Македонії, Тайваню, Тунісу, Кабо-Верде, Молдови, Сербії та Суринаму. За постачання препаратів відповідатиме кожна окрема країна-член ЄС.

«Держави-члени ЄС продовжують підтримувати глобальні зусилля із вакцинації. 3 мільйони вакцин вже були надані через Європейський механізм цивільного захисту. Дякую всім країнам за виявлену солідарність. Щоб перемогти цю глобальну пандемію, необхідна вакцинація для всіх», — заявив єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.