Естонія передасть іншим країнам 800 тисяч доз вакцин. Серед них і Україна

Уряд Естонії вирішив виділити іншим країнам 800 тисяч доз вакцин від коронавірусу. Їх передадуть ініціативі COVAX та країнам Східного партнерства.

Про це пише ERR.

«Естонія бажає пожертвувати вакцини. Перш за все ми дочекаємося, коли у нас буде достатня кількість зайвих препаратів, щоб ми змогли їх пожертвувати. Планується передати 800 тисяч доз вакцин», — заявила міністр закордонних справ Єва-Марія Лімець.

За її словами, вакцини планують розподілити між Грузією, Україною та Молдовою.

«Серед них найбільш важливі партнери, які дивляться в євроатлантичне майбутнє — Грузія, Україна, Молдова — але ми думаємо і про три інші країни — Вірменію, Азербайджан і Білорусь», — підкреслила вона.