Україна домовлятиметься з Білим домом про поставки вакцин від США

Україна планує домовитися з Білим домом про постачання вакцин від коронавірусу в рамках програм допомоги.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.

Він підкреслив, що Україна і до цього напряму працювала зі США щодо поставок вакцин від коронавірусу.

«Зараз розмова стає ще більш предметною. Учора я доручив нашому послу у Вашингтоні звернутися в Білий дім, який координує цю програму надання вакцин іншим країнам світу, для предметного обговорення взаємодії. Переконаний, тут у нас теж все вийде. І це стане ще одним елементом зміцнення наших двосторонніх відносин зі США», — підкреслив Кулеба.