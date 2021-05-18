Україна домовлятиметься з Білим домом про поставки вакцин від США

Україна планує домовитися з Білим домом про постачання вакцин від коронавірусу в рамках програм допомоги.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу.
Він підкреслив, що Україна і до цього напряму працювала зі США щодо поставок вакцин від коронавірусу.
«Зараз розмова стає ще більш предметною. Учора я доручив нашому послу у Вашингтоні звернутися в Білий дім, який координує цю програму надання вакцин іншим країнам світу, для предметного обговорення взаємодії. Переконаний, тут у нас теж все вийде. І це стане ще одним елементом зміцнення наших двосторонніх відносин зі США», — підкреслив Кулеба.
- Американський президент Джо Байден заявив, що Сполучені Штати стануть «арсеналом» вакцин від коронавірусу для країн, які їх потребують, і поставлять їм більше доз, ніж Росія і Китай, — 80 мільйонів. Це становитиме приблизно 13% вакцин, які вироблять у Штатах.