Украина будет договариваться с Белым домом о поставках вакцин от США

Украина планирует договориться с Белым домом о поставках вакцин от коронавируса в рамках программ помощи.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

Он подчеркнул, что Украина и до этого напрямую работала со США по вопросу поставок вакцин от коронавируса.

«Сейчас разговор становится еще более предметным. Вчера я поручил нашему послу в Вашингтоне обратиться в Белый дом, который координирует эту программу предоставления вакцин другим странам мира, для предметного обсуждения взаимодействия. Убежден, здесь у нас тоже все получится. И это станет еще одним элементом укрепления наших двусторонних отношений со США», — подчеркнул Кулеба.