Байден: США станут арсеналом вакцин для других стран — и поставят 80 млн доз

«Точно так же, как это было во время Второй мировой войны, когда Америка являлась арсеналом демократии, в борьбе с пандемией коронавируса наша страна станет арсеналом вакцин для всего остального мира», — пообещал Байден.

Соединенные Штаты станут «арсеналом» вакцин от коронавируса для стран, которые в этом нуждаются и поставят им больше доз, чем Россия и Китай — 80 миллионов. Об этом заявил американский президент Джо Байден во время выступления в Белом доме, передает СNN .

По его словам, США до конца июня поставят в другие государства в целом 80 млн доз препаратов (перед этим анонсировали 60 млн): эти дополнительные 20 миллионов доз будут включать вакцины Moderna, Pfizer и Johnson & Johnson, а также вакцину AstraZeneca. Это составит примерно 13% вакцин, которые произведут в Штатах.

«Многие говорят о влиянии России и Китая в мире в связи с вакцинами. Мы хотим играть ведущую роль в мире за счет своих ценностей. Мы не будем использовать свои вакцины с целью, чтобы другие страны были перед нами в долгу», — заявил Байден.

Он отметил, что такой шаг является важным гуманитарным обязательством США.