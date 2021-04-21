Байден заявил о выполнении своего обещания. В США сделали 200 млн прививок от коронавируса за первые 100 дней президентства

Об этом он сообщил во время брифинга 21 апреля.

Президент США Джо Байден отчитался о выполнении своего предвыборного обещания — сделать 200 млн прививок от коронавируса за первые 100 дней президентства.

Сначала Байден обещал за 100 дней провести в США 100 млн прививок, но этот показатель достигли уже в начале марта. Поэтому он увеличил количество до 200 млн. Этого результата достигли на 92-й день его президентства.

Американский президент добавил, что теперь вакцина от коронавируса доступна всем желающим.

«Если вам 16 лет или более, вы имеете право на бесплатную прививку от COVID-19», — сообщил он.