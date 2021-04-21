Байден заявив про виконання своєї обіцянки. У США зробили 200 млн щеплень від коронавірусу за перші 100 днів президенства

Президент США Джо Байден відзвітував про виконання своєї передвиборчої обіцянки — зробити 200 мільйонів щеплень від коронавірусу за перші 100 днів президентства.
Про це він повідомив під час брифінгу 21 квітня.
Спочатку Байден обіцяв за 100 днів провести у США 100 мільйонів щеплень, але цей показник досягли вже на початку березня. Тому він збільшив кількість до 200 мільйонів. Цього результату досягли на 92-й день його президентства.
Американський президент додав, що тепер вакцина від коронавірусу доступна усім охочим.
«Якщо вам 16 років або більше, ви маєте право на безкоштовне щеплення від COVID-19», — повідомив він.
- 14 грудня 2020 року в США стартувала вакцинація. Першу дозу вакцини від Pfizer і BioNTech ввели медсестрі з Нью-Йорка. США утримують першість за кількістю інфікованих та померлих за час пандемії. Коронавірус вбив більше американців, ніж Друга світова війна.
- У середині березня президент США Джо Байден пообіцяв, що кожен дорослий американець зможе вакцинуватися від коронавірусу до 1 травня 2021 року.